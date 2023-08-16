Адресные посылки передали псковским мобилизованным в зону спецоперации

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Адресные посылки передали псковским мобилизованным в зону проведения спецоперации в Новой Каховке и Геническе Херсонской области. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Заместитель главы Локнянского района Иван Белугин передал адресные посылки псковским мобилизованным, проходящим военную службу на СВО.

Все адресные посылки благополучно доставили. Кроме того, военнослужащим передали 17 маскировочных сетей, которые специально сплели вручную жители Локнянского района, активисты штаба «Мы вместе».