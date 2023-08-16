Останки бойца РККА нашел экскаваторщик при прокладывании теплотрассы в Кунье

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Во время прокладывания теплотрассы в поселке Кунья, экскаваторщик наткнулся на человеческие останки, принадлежащие советскому солдату РККА. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

При обновлении теплотрассы у дома №2а на улице Новой водитель экскаватора Николай Семёнов обнаружил костные останки и остатки солдатского обмундирования.

Работы были приостановлены. На место выдвинулся подрядчик, представители администрации, полиции и поисковый отряд «Память» Куньинского района.

Поисковики эксгумировали бедренную кость и голень, относящиеся человеку. На его принадлежность к войну РККА указали найденные во время раскопок форменные ботинки, ствол, часть приклада трёхлинейки выпуска 1937 года, остатки противогаза и лопаты.

При солдате была сохранилась немецкая металлическая эмалированная табличка с надписью Nictraucher (которая могла быть прикреплена к одному из немецких железнодорожных вагонов для некурящих. При этом, железнодорожная станция находится неподалеку от найденных останков). Также в яме обнаружили немецкие гильзы калибра 7,92.

Остальных частей скелета бойца не было обнаружено. Поисковики отыскали лишь части черепа крупного рогатого животного и конскую упряжь.

Было выдвинуто предложение о том, что останки погибшего уже попадали под экскаватор в 1968 году. В это время была проложена первая теплотрасса.