Центр мебели и интерьера КУБАТУРА. Все для ремонта и интерьера

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ЦМИ Кубатура – это крупнейшая в Петербурге современная и многофункциональная профильная площадка по созданию совершенного интерьера абсолютно любого жилого объекта и общественного пространства, предлагающая полный цикл интерьерных решений.

Комплекс общей площадью 160 000 кв.м. расположен в шаговой доступности от двух станций метро, вблизи от центральных транспортных развязок, занимает вместе с наружной парковкой на 900 машиномест 7 гектаров Петербургской земли. Внутренний дизайн ЦМИ Кубатура разработан известной проектной компанией и представляет собой смелое архитектурное решение с великолепными интерьерами и грамотной организацией пространства.

ЦМИ Кубатура- это новый формат мебельного центра и главный его принцип - комфорт, удобство и разнообразие стилевых идей и ценовых возможностей для всех покупателей.

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Уникальность ЦМИ Кубатура в строгом зонировании. Покупатель не вынужден проходить весь центр в поисках товара одной группы. Все наименования представлены в одной просматриваемой зоне и предлагают не поиск, а разнообразие выбора.

Первый этаж - это отделка (плитка, напольные покрытия, обои, краска), зоны мягкой и корпусной мебели. Покупатели могут посетить салоны входных и межкомнатный дверей всех производителей, которые расположены на площади более 3 тысяч кв.м.

На втором этаже расположены магазины кухонной мебели, декор, свет, сантехника, магазины столов и стульев.

Третий этаж отведен под интерьерные салоны класса люкс, премиальную сантехнику, детскую мебель и эксклюзивный декор.

Более 60 ведущих компаний по продаже и производству лучших товаров для сна расположились в отдельной, выделенной зоне на цокольном этаже. Там же на площади 20 000 кв.м. техника и электроника.

ЦМИ Кубатура - это первый Центр Мебели и Интерьера, в котором работает целый этаж магазинов-распродаж. Это совершенно новое направление: Централизованный OUTLET (Аутлет) для мягкой и корпусной мебели, отделочных материалов и декора.

Отдельные зоны отведены под загородное строительство и отделку. Печи, камины, уличную мебель, кованные изделия - все это тоже можно приобрести в ЦМИ кубатура, не теряя времени на «путешествия по отдельным магазинам».

Торговля дополнена в ЦМИ Кубатура специализированными услугами. На третьем уровне комплекса открыт небольшой «бизнес-центр» площадью 1500 кв. м, представляющий собой кластер интерьерных и дизайн-студий.

Кубатура, вместе с приглашенными экспертами и кураторами, организовывает тематические выставки, перформансы, показы, лекции по истории дизайна и декоративного искусства, паблик-токи, прямые эфиры, встречи со специалистами и многие другие мероприятия, которые могут посетить не только специалисты в области архитектуры и дизайна, но и горожане, интересующиеся обстановкой дома.

Во время отдыха от посещений интерьерных магазинов можно ознакомиться с новинками и трендами рынка, полистать интерьерный журнал. ЦМИ Кубатура является издателем единственного в Петербурге интерьерного печатного глянцевого журнала «Интерьер & Дизайн».

В ЦМИ Кубатура проводятся праздники районного и городского масштабов. Также Центр предоставляет площадку для проведения социальных и благотворительных мероприятий.

Можно с уверенностью сказать, что ЦМИ Кубатура является не только крупнейшим интерьерным центром, но и важной культурно-образовательной доминантой Санкт-Петербурга.

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