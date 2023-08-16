Фестиваль воздушных змеев пройдет в Пскове 27 августа

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Фестиваль воздушных змеев впервые пройдёт в Пскове 27 августа на площадке у Кузнецкого моста (зелёная площадка у Михайловской башни). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Молодёжного парламента при ПОСД.

В 12:00 в небо подымутся более 100 воздушных змеев в знак единения и мира. Организаторы предлагают псковичам присоединяться к мероприятию со своими воздушными змеями.

Каждый гость мероприятия при входе получит маршрутный лист, так он станет участником «Семейного качества». Пройдя его, можно будет получить подарок.

На мероприятии будет организовано около 10-ти интерактивных площадок от творческих и познавательных, до спортивных и патриотических.

На празднике воздушных змеев перед гостями выступят артисты, а для детей проведут интересную игровую программу. Каждый сможет сделать памятную фотокарточку в фотозоне с сюрпризом.