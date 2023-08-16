Фестиваль народности сето пройдет 28 августа в Печорском районе

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28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в Печорском районе пройдет традиционный Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2023 году на празднике ожидаются гости – представители народности сето, веспсов, ижора и водь из Красноярского края.

Программа празднования стартует в 15:00 и начнется с богослужения и крестного хода в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Малочисленная народность пройдет шествием и пригласит гостей на ярмарку ремесел. Здесь гости смогут продегустировать блюда национальной кухни, принять участие в мастер-классах и других интерактивах.

Фестиваль народа «Сетомаа. Семейные встречи» традиционно проходит в праздник Успения Пресвятой Богородицы, который является престольным для Псково-Печерского монастыря.