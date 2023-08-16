Концерт органной музыки пройдет в храме Римско-католической церкви в Пскове

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви

Органная музыка прозвучит в Пскове 20 августа в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви. Органистка Виталия Котова представит концерт из цикла «Игры со временем». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы мероприятия.

Виталия Котова является профессиональной органисткой, за ее плечами обучение в таких заведениях, как Санкт-Петербургская государственнач консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова и Нижегородская государственнач консерватория имени М. И. Глинки.

На концерте в Римско-католической церкви Пскова Виталия Котова представит музыку XVII-XX веков: произведения Н. Брунса, И. С. Баха, Ф. Куперена, Ж. А. Алена, И. Брамса и М. Л. Таривердиева.

Начало концерта 20 августа в 17:00. Вход – по пригласительным билетам. Их можно будет приобрести незадолго до концерта за пожертвование.