Около 100 владельцев самокатов получили штрафы за нарушение ПДД в Пскове

.

За последний сезон 96 владельцев самокатов в Пскове нарушали правила дорожного движения, за что были оштрафованы Госавтоинспекцией. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«В большей мере - это нарушение правил проезда на пешеходных переходах и передвижение по проезжей части дороги», – подчеркнул Владимир Папорт.

С таким же нарушением чаще всего были оштрафованы велосипедисты. Среди владельцев двухколёсных, 59 водителей привлекли к ответственности за отказ от спешивания на пешеходных переходах.

Для выявления нарушителей, Псковское ГИБДД регулярно выходит на рейды в областном центре. С недавних пор граждан, нарушивших ПДД на самокате тоже стали штрафовать. На данный момент он достигает 800 рублей.

Несмотря на бдительность Госавтоинспекции к водителям средств индивидуальной мобильности, ДТП с ними избежать пока не удается. Трижды на дорогах Пскова самокатчики попадали в аварию. Дважды наезжали на пешеходов и однажды сталкивались с авто.