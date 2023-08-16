Рейды по перевозке детей проведет псковская ГИБДД в начале учебного года

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В Пскове пойдут рейды по соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Проверки будут произведены в начале учебного года и пройдут неподалеку от школ города. Также инспекторы ГИБДД проведут инструктажи на классных часах в самих образовательных учреждениях. Школьникам, а также из родным, напомнят о Правилах дорожного движения и безопасности пешехода на дороге.

«Мы всегда просим, особенно это касается начальной школы, чтобы дети наизусть запомнили свой маршрут — дом — школа — дом, если есть такая возможность, то надо исключить нерегулируемые пешеходные переходы», – отметил Владимир Папорт.

По словам начальника псковской Госавтоинспекции, с начала 2023 года в Пскове на дорогах пострадало 19 детей. Они стали участниками ДТП, передвигаясь не только пешком и на велосипедах, но и были пассажирами автомобилей.

Напомним, что перевозка несовершеннолетних пассажиров в автомобиле без специальных удерживающих устройств запрещен и карается штрафом в размере 3 тысяч рублей.