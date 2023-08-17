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НовостиОбщество17 августа 2023 5:45

Ливни с грозами пройдут в Псковской области во второй половине дня

Источник:kp.ru
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17 августа на территории Псковской области ожидаются грозы и ливни во второй половине дня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в Псковской области 17 августа действует предупреждение о неблагоприятном явлении.

«С периода 15-18 часов по Псковской области, начиная с южных районов, ожидаются грозы, местами ливни, кратковременное усиление ветра порывы 15-20 м/сек», – сообщают синоптики.