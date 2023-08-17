16-летнюю девочку ищут с полицией в Печорском районе

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В Печорском районе Псковской области ищут пропавшую 16-летнюю Алину Бучминскую. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девочка проживает в поселке Неелово-2. Последний раз ее видели дома 16 августа. Сообщается, что ребенок мог поехать в Псков, как делал и раньше.

На вид Алина 145 сантиметров ростом, имеет русые короткие волосы. На ней надета красная футболка, джинсовые шорты и красные кроссовки.

Если вам стало известно о местонахождении Алины Бучминской, ОМВД просит сообщить по телефонам 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.