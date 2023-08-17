Осенью в Псковской области прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом

.

В Псковской области прогнозируют увеличение количества заболевших коронавирусом к октябрю. О единичных случаях заболевания COVID-19 в регионе рассказала главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По данным главврача, в настоящее время нет особого подъема заболеваемости. Однако и среди единичных случаев имеются тяжелобольные с двусторонним поражением лёгких.

О возможности дальнейшего роста заболеваемости в октябре предупредил и. о. заведующего ПЦР-лаборатории инфекционной больницы Александр Романов.

По его словам, все образцы принятого у пациентов материала проходят исследование в НИИ Санкт-Петербурга, однако новых штаммов не выявлено. «Но, вероятно, это в силу того, что количество положительных мазков очень низкое», - пояснил врач.

По словам Анастасии Повторейко, врачи высказывают настороженность связи с появлением новых подвидов штамма «омикрон». Совсем недавно новый штамм выявили в Дании.

Врачи надеятся, что в регионе получится избежать серьезных случаев анамнеза у пациентов. Как минимум, исходя из опыта врачей, которые в том году столкнулись на смешение заболеваний коронавирусом с гриппом.