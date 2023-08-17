Трупы телят с ушными бирками обнаружили в деревне Палкинского района

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16 августа в районе деревнеи Анашкино Палкинского района были найдены несколько трупов телят с ушными бирками. По факту обнаружения проводится проверка, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по ветеринарии Псковской области.

Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам получили сообщение о нахождении трупов телят неизвестного происхождения близ деревни Анашкино Палкинского района.

Сотрудники госветслужбы подтвердили, что останки животных принадлежат телятам. При этом на них были обнаружены ушные бирки.

В настоящее время специалисты проводят проверку по факту нахождения животных. В Псковской областную ветеринарную лабораторию направлены пробы для исследования на особо опасные заболевания.