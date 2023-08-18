100 млн рублей получит Псковская область для покупки автобусов

.

Псковская область получит 100 миллионов рублей для закупки общественных автобусов. Такое распоряжение поступило от правительственной комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Такое решение позволит существенно обновить региональный автобусный парк, повысит качество предоставляемых услуг гражданам и даже позволит расширить возможности в организации культурных мероприятий.

Согласно поручению главы региона, закупка автотранспорта произойдет в течение месяца. Средства региону поступят в рамках социального казначейского кредита.

Оттметим, что на с этого момента сумма казначейского кредита у Псковской области составит 400 млн рублей.