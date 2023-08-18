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НовостиТуризм18 августа 2023 8:05

Школьники с 5 по 9 класс смогут бесплатно путешествовать по Псковской области

Источник:kp.ru
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В 2023 году школьники с 5 по 9 класс, состоящие в малообеспеченных и многодетных семьях смогут путешествовать по Псковской обалсти и ее достопримечательностям совершенно бесплатно. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального комитета по туризму, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе правительства региона.

Воспользоваться новой возможностью можно будет уже с начала учебного года. Для того, чтобы отправить ребенка в путешествие по родному краю, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги».

Организовывать поездки по достопримечательностям региона будут туроператоры. С 28 августа для них начнется старт приема заявлений для включения в реестр исполнителей государственных услуг.