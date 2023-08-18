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НовостиОбщество18 августа 2023 8:55

Еженедельная фермерская ярмарка стартовала в Пскове 18 августа

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

18 августа фермерская ярмарка стартовала в Пскове на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского. Ярмарка будет работать еженедельно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации города.

Посещать ярмарку можно до октября дважды в неделю: по пятницам с 10:00 до 19:00, в субботу время работы будет короче – до 16:00.

На ярмарке будет представлена продукция фермерских хозяйств, сельскохозяйственных организаций и предпринимателей региона.

«Это хорошая возможность жителям и гостям города приобретать фермерские продукты высокого качества по конкурентным ценам, а производителям – найти новых клиентов», – отметили в администрации.