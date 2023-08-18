Почти на 40% увеличился спрос на учителей за год в Псковской области

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В Псковской области отметили значительный спрос в профессии учителя. Сразу на 39% выросло количество предлагаемых для педагогов вокансий в регионе, сообщает сервис hh.ru.

По данным аналитиков сервиса для размещения вокансий, требуются не только учителя различных категорий и предметов, но также преподаватели и репетиторы. Такой рост может быть спровоцирован активной подготовкой компаний к новому учебному сезону.

Прирост вокансий в этом разделе отмечается не только в Псковской области, но и по всей России. В целом он составляет 39% по сравнению с июлем 2022 года.

Чаще всего сейчас на работу приглашают преподавателей различных языков (порядка 30% от общей массы вокансий), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Сумма предлагаемой заработной платы в Псковской области за год существенно не поменялась. Она не превышает 32 100 рублей. Однако, если в регионе рост составил всего 83 рубля, в целом по стране он сказал себя сразу на 5 430 рублей и вырос до 42 360 рублей.

Больше всего педагогов ценят в Ненецком автономном округе и предлагают ставку до 85 тысяч рублей, Псковская область оказалась в конце списка, здесь зарплата составит чуть более 32 тысяч.

«Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент, не меньше 59 000 – 65 000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определённый тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4 000 человек», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.