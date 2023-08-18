Новая премия для пиарщиков «Золотая Стратегия»

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Национальная Премия "Золотая стратегия" в области развития связей с общественностью, учрежденная Союзом журналистов России, принимает заявки до 1 сентября 2023 года.

Премией будут награждаться лучшие специалисты по связям с общественностью, агентства, проекты, команды.

«Золотая Стратегия» призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг, профессиональной деятельности коммуникационных агентств, формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций. И направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью.

В экспертный совет вошли 11 ведущих специалистов отрасли. Председатель экспертного совета – глава СЖР Владимир Соловьёв.

Победители будут выбраны в 8 номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Также будут вручены 3 персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".

Награждение победителей состоится 19 сентября на открытии Форума "Вся Россия-2023" в г.Сочи.

Прием заявок на сайте Премии www.goldstrategy.ru до первого 1 сентября 2023 года. С положением о Премии можно ознакомится на сайте.