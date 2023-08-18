Около 30 новых вышек связи установят в Псковской области в 2023 году

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В Псковской обалстив совокупности за 2023 год установят 28 новых вышек связи. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым.

На данный момент в регионе уже реализовано более половины от плана по установке вышек связи. В ноябре предстоит смонтировать ещё девять вышек по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Отмечается, что для установки будет применено новое отечественное оборудование «Булат».

Уникальную базовую станцию связи уже установили в Печорах, в августе планируется разместить в деревне Гоголево Локнянского района. Кроме того, по запросу местных жителей, управление цифрового развитие региона рассматривает для установки поселок Белорусский в Псковском районе.

«Мы обратились к нашему региональному оператору, который согласился отработать по этой истории. Так или иначе до конца этого года эту историю мы реализуем. Там появится скоростной интернет», – заключил Виталий Рахманов.