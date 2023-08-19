Трёх погибших на спецоперации военнослужащих проводили в последний путь в Пскове

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Сегодня стало известно о гибели ещё трёх военнослужащих из Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Военнослужащие старший лейтенант Руслан Шейка, сержант Алексей Басков, рядовой Андрей Семёнов. Они выполняли свой воинский долг во время спецоперации на Украине. Недавно в регионе прошли их похороны.

«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», – написал глава региона.