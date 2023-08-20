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НовостиЗдоровье20 августа 2023 18:08

Студенты медицинских направлений вышли на практику в больницы Пскова

Источник:kp.ru
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В Пскове стартовала практика у студентов медицинских направлений Псковского государственного университета. Свои двери для начинающих медиков открыла Псковская областная клиническая больница, сообщаеь в Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

На практическую отработку знаний в области медицины отправились бойцы студенческого медицинского отряда «Алоэ». Молодые люди пробуют себя в должности санитаров и младших медсестер.

Студенты занимаются уходом за пациентами, перевозкой их между процедурами, а также уборка в отделениях.

Отметим, что статус клинической у Псковской областной больницы даёт возможность проходить практику студентам-медикам. Кроме того, врачи могут поступить в ординатуру на территории региона и остаться работать в Псковской области.