Студенты медицинских направлений вышли на практику в больницы Пскова

.

В Пскове стартовала практика у студентов медицинских направлений Псковского государственного университета. Свои двери для начинающих медиков открыла Псковская областная клиническая больница, сообщаеь в Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

На практическую отработку знаний в области медицины отправились бойцы студенческого медицинского отряда «Алоэ». Молодые люди пробуют себя в должности санитаров и младших медсестер.

Студенты занимаются уходом за пациентами, перевозкой их между процедурами, а также уборка в отделениях.

Отметим, что статус клинической у Псковской областной больницы даёт возможность проходить практику студентам-медикам. Кроме того, врачи могут поступить в ординатуру на территории региона и остаться работать в Псковской области.