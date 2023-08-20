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В Пскове начали устанавливать умные остановки. Спкова они появятся на улице Труда и на проспекте Энтузиастов, пишет ПАИ.

В настоящее время смонтирован каркас будущей остановки. К нему проведен электрический кабель. Производится обшивка остановки стеклом.

В дальнейшем на таких остановках расположатся зарядные станции, информационные карты и возможность отслеживания автобуса онлайн по GPS.

Кроме того, по словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого, на остановках будет оборудована кнопка SOS на случай ЧС.

Такой новый для Пскова функционал на остановках будет защищаться от вандалов с помощью камерами видеонаблюдения.