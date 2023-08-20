Команда Псковской станции скорой медицинской помощи стала лучшей в России

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Команда Псковской станции скорой медицинской помощи из Великих Лук победила в конкурсе профмастерства в Туле. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи приняли 36 команд. Медики из Псковской обалсти соревновались с командами из 18 регионов России.

Специалистам нужно было представить свои навыки и умения в оказании экстренной помощи, первой помощи пострадавшим при ЧП и дтп, а также психологической помощи.

«В результате медики из Великих Лук взяли I место в номинации "Лучшая фельдшерская бригада медицинской помощи и медицины катастроф", а водитель команды взял II место в номинации «Лучший водитель», — рассказал Михаил Ведерников.