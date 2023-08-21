Похолодание прогнозируют на территории Псковской области на этой неделе

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На этой неделе на Псковскую область, как и на весь Северо-Запад нагрянет похолодание. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе в понедельник дожди будут носить локальный характер и днём воздух на юге сможет прогреться до +18...+23 градусов. Но затем дождевых туч станет больше и в условиях дефицита солнечного тепла показания термометров понизятся до +16...+21, на крайнем севере и до +8...+13 градусов», – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 21 августа, в регионе ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха поднимется лишь до +27 градусов.