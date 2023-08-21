Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 8:35

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Тихону откроют в Псковской области

Источник:kp.ru
.

.

В поселке Кунья Псковской области 22 августа состоится официальное открытие памятника Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Об этом сообщает газета «Пламя» со ссылкой на спонсора проекта Дмитрия Налогина.

Расположился памятник на автотрассе М-9 «Балтия», в поселке Кунья у пересечения с улицей Дзержинского. Памятник оснащен системой освещения, рядом высажены деревья, а оставить машину можно на прилегающей к нему парковке.

Церемония открытия памятника запланирована на 22 августа, 11:00. Освятит его епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и других приглашенных лиц.