Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Тихону откроют в Псковской области

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В поселке Кунья Псковской области 22 августа состоится официальное открытие памятника Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Об этом сообщает газета «Пламя» со ссылкой на спонсора проекта Дмитрия Налогина.

Расположился памятник на автотрассе М-9 «Балтия», в поселке Кунья у пересечения с улицей Дзержинского. Памятник оснащен системой освещения, рядом высажены деревья, а оставить машину можно на прилегающей к нему парковке.

Церемония открытия памятника запланирована на 22 августа, 11:00. Освятит его епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и других приглашенных лиц.