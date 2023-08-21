Самый масштабный хоровод в истории Пскова создадут у стен Кремля 22 августа

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Во вторник, 22 августа, у стен Псковского Кремля пройдет самый масштабный в истории региона хоровод – «Хоровод дружбы». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В День Государственного флага Российской Федерации жители и гости города Пскова возьмутся за руки, образуя вокруг Крома массовый хоровод.

Время сбора в 18:30. Горожан и гостей города приглашают с семьями, детьми и близкими. По окончании акции пройдет праздничный концерт.

Организаторы планируют повторить рекорд 2022 года, когда псковичи развернули самый длинный флаг России – более 2 километров.

Проект реализуется АНО «Время творить», он стал победителем конкурса субсидий из областного бюджета для социально-ориентированных НКО.