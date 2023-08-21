«Летний институт», день седьмой: В «стране, где Сороть голубая»

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Участники проекта «Летний институт», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ, сегодня побывали на экскурсии в Пушкинских Горах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Молодые ученые из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана почтили память Александра Пушкина и возложили цветы на могилу поэта в Святогорском монастыре. Стертые каменные ступени, которые ведут на Святую гору – древнее городище, Успенский собор, каменные кресты-«жальники» XVI столетия, могила Пушкина – все здесь подлинное. Участники проекта познакомились с историей монастыря, узнали, как связан поэт с обителью, вспомнили детали трагической дуэли, а также услышали монастырские легенды времен русского Средневековья.

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Для гостей организовали экскурсию по Михайловскому. Преподавателям и молодым ученым рассказали о повседневной жизни имения, принадлежавшего семье Пушкина. Уголки и аллеи старинного парка, которые поэт любил и запечатлел в своих стихах, сказках и романе «Евгений Онегин», дуб «У Лукоморья», дом и кабинет поэта, домик его няни Арины Родионовны - программа экскурсии была очень насыщенной. А еще участники "Летнего института" побывали на кухне, где узнали, чем и по каким старинным рецептам потчевали Пушкина в деревне.

В Тригорском молодые ученые осмотрели «дом Лариных» и прогулялись по тенистой «аллее Татьяны».

Во второй половине дня участники «Летнего института» посетили спортивно-развлекательный центр «Простория».

Напомним, участниками проекта стали 25 молодых филологов и лингвистов из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека. Они проходят повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которая была специально разработана ведущими учёными Псковского государственного университета.

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Участники познакомились с исследователями, занимающимися вопросами лингвокультурологического описания русского языка, создания специальных словарей, необходимых для преподавания русского языка как иностранного, современной методики преподавания русского языка инофонам, отражения культурных ценностей и традиций в русской литературе и специфики работы с литературными текстами в иноязычной аудитории, а также изучения коммуникационных процессов в глобальном и академическом контексте.

27 августа заканчивается пребывание молодых преподавателей и учёных в Пскове, но не заканчивается проект в целом. Организаторами проекта разработана программа постсопровождения участников проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». В рамках этой программы запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации учёных ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности, запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвящённого анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».