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НовостиОбщество21 августа 2023 11:26

Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдет 24 августа

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Пскова

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В Пскове 24 августа состоятся чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Соревнования будут посвящены памяти директора школы № 1 Нины Зуевой. Площадкой для них станет спортивная школа по плаванию «Барс».

На спринтерские дистанции выйдут девушки и юноши старше 2012 года рождения. Всего планируется участие 150 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое смотрите в специальном Telegram-канале о спорте «ПАИ. Спортинформ».