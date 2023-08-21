Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдет 24 августа

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В Пскове 24 августа состоятся чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на спринтерских дистанциях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Соревнования будут посвящены памяти директора школы № 1 Нины Зуевой. Площадкой для них станет спортивная школа по плаванию «Барс».

На спринтерские дистанции выйдут девушки и юноши старше 2012 года рождения. Всего планируется участие 150 спортсменов.

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