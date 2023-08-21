Денис Мацуев выступит на фестивале Crescendo в Пскове

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25 и 26 августа в Пскове пройдет музыкальный фестиваль Crescendo. В нем примет участие известный пианист Денис Мацуев и представители молодого поколения российских музыкантов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль откроется симфоническим гала-концертом 25 августа в 19:00 на сцене БКЗ Филармонии. Выступят народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев, внук великих скрипачей Леонид Коган и Елизавета Гилельс Даниил Коган, певица Альбина Тонких, обладательница первых премий крупнейших конкурсов в области домрового и мандолинного искусства Екатерина Мочалова.

Вместе с признанными мастерами на сцене появится юный лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2023), конкурсов «Щелкунчик», «Синяя птица», пианист Сергей Давыдченко. За его плечами концеры в Германии, Мексике и городах России.

На следующий день концерт перенесется в Зелёный театр. В 17:00 26 августа зрители смогут услышать джем-сейшен от Мацуева и его партнеров по джазу. В концерте «И классика, и джаз» выступят разновозрастные артисты: заслуженный артист России, ведущий джазовый контрабасист страны Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлёв, домристка Екатерина Мочалова, дети – лауреаты Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Александр Рублёв сыграет на трубе, с гобоем выступит Дмитрий Мелькумов и Софья Тюрина с саксофоном.

«Классика и джаз – это две страсти, которые определяют моё пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку», – отмечает Денис Мацуев.

Билеты на фестиваль Crescendo бесплатные и в первую очередь передаются в социальные организации. Для остальных получить приглосительные можно по два в одни руки в кассе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Количество билетов ограничено, согласно местам.