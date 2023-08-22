Прохладно и дождливо будет в Псковской области 22 августа

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А Псковской области 22 августа пройдут кратковременные дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

По-прежнему сохраняется переменная облачность. Днем в большинстве районов по области пройдут кратковременные дожди с грлзами. К ночи осадки сохранятся лишь местами.

Западный ветер будет дуть умеренно. Температура воздуха днём ожидается в пределах от 19 до 24 градусов тепла, ночью – от 10 до 15.

Напомним, синоптики метеоцентра «Фобос» предупреждали о похолодании на Северо-Западе.