Пластической хирургией займутся в Псковской областной больнице

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Псковская областная больница планирует получить лицензию на проведение операции по эстетической пластической хирургии. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Пластической хирургии врачи Псковской обалстной больницы касались и ранее. Не единожды им приходилось выполнять операции по челюстно-лицевой хирургии. Однако теперь спектр услуг расширится.

«Операции по эстетической пластической хирургии мы пока что не делаем, потому что это лицензированный вид медицинской помощи. Соответственно, мы должны выполнить лицензионные и санитарно-эпидемиологические требования. Работа ведётся, два – два с половиной месяца ещё точно требуются, потому что здесь есть определённые моменты и с оснащением, и с персоналом, который должен иметь и сертификаты, и опыт работы (пока что не на территории Псковской области)», – объяснил Евгений Панферов.

По словам главного врача больницы, в настоящее время пациенты имеют возможность на ряд услуг. К примеру, платный прием или палата повышенной комфортности. При этом граждане имеют право записаться на услуги, не входящие в перечень территориальной программы госгарантий. Сюда также входит и эстетическая косметология и пластическая хирургия.