Вопросы профессиональной подготовки преподавателей русского языка как иностранного в вузе обсудили участники «Летнего института»

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Два занятия прошли в рамках реализации модуля «Система языковой и профессиональной подготовки преподавателей русского языка как иностранного в вузе». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Лекция была посвящена вопросам оценки уровня сформированности коммуникативной компетенции обучающихся. С участниками встретились декан филологического факультета университета Наталья Молчанова, заведующий кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Светлана Лукьянова и доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ Лина Воробьева.

«Задача этого модуля - показать целостную картину системы профессиональной подготовки преподавателей русского языка как иностранного в ПсковГУ, – отметила декан филологического факультета университета Наталья Молчанова. – В дальнейшем это поможет нам выработать модели сотрудничества. В вузе мы представляем полный спектр образовательных программ, который есть в сфере РКИ. У нас есть предвузовская подготовка, разработана программа по подготовке разных профилей обучения, есть пособия и планы обучения. Следующая ступень - программа бакалавриата. Она разработана для иностранцев, с этого года у нас есть бюджетные места. Здесь в большей степени представлен большой языковой модуль: одновременное обучение русскому языку и преподаванию РКИ. Закончив вуз, наши студенты возвращаются в свою страну и работают в национальных школах. Есть и программы магистратуры».

Фото: пресс-служба ПсковГУ

На практическом занятии участники обсудили современное состояние нормативно-методической документации, обеспечивающей систему государственного тестирования по русскому языку как иностранному, изучили содержание типовых тестов к каждому уровню и проблему оценивания тестовых заданий открытого типа, а также работали в группах над командными проектами.

Добавим, что далее участников ждет дискуссия на площадке «Великая Отечественная война: без срока давности» и интерактивная экскурсия по новому выставочному пространству в палатах Постникова 17 века.

Напомним, участниками проекта, инициированного Минобрнауки России, стали 25 молодых филологов и лингвистов из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека. Они проходят повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры», которая была специально разработана ведущими учёными Псковского государственного университета.

27 августа заканчивается пребывание молодых преподавателей и учёных в Пскове, но не заканчивается проект в целом. Организаторами проекта разработана программа постсопровождения участников проекта «Летний институт для преподавателей и исследователей». В рамках этой программы запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации учёных ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности, запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвящённого анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям «Русский язык» и «Русская литература».