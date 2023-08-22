Более 36 тысяч псковичей станут участниками ДЭГ в 2023 году

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По подсчётам на 22 августа, в Псковской обалсти участниками дистанционного электронного голосования изъявили желание стать 36 147 человек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний. Стартует оно в сентябре с выборов губернатора Псковской области. Голосование будет длиться три дня с 8 по 10 сентября.

Возможность проголосовать, не выходя из дома, может каждый. Для этого необходимо подать заявку до 4 сентября перейдя по ссылке на портал «Госуслуги».

Кстати, Псковская область является частью тройки лучших регионов по количеству поданных заявлений на участие в ДЭГ.