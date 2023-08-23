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НовостиОбщество23 августа 2023 7:08

4 тысячи человек приняли участие в акции «Хоровод дружбы» в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове 22 августа горожане и гости города приняли участие в акции «Хоровод дружбы». Всего в едином хороводе приняли участие четыре тысячи человек, сообщает корреспондент ПАИ.

Всего ожидалось участие полторы тысячи человек, однако для участие в праздничном шествии откликнулись около четырех тысяч человек. Пришли представители различных народностей.

После массовой акции состоялась концертная программа с участием творческих коллективов Псковской области и сюрприз для зрителей от организаторов акции «Хоровод дружбы».