Жители Псковской области отмечают 79 лет со дня образования региона

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В Псковской области 23 августа празднуется 79 лет со дня образования. С такой знаменательной датой псковичей поздравил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Родина княгини Ольги и Знамени Победы. Край, где жили и творили великие Пушкин, Мусоргский, Ковалевская и Скобельцын, прославились Александр Невский и 6-я рота. Регион с потрясающей природой и уникальными памятниками. Центр притяжения паломников, туристов и кинорежиссёров. Территория масштабных музыкальных фестивалей и поэтических праздников. Место базирования легендарных воинских частей», – написал Борис Елкин.

По словам главы города, основное достояние региона, конечно же, в людях. Жители Псковской области искренние, думающие и настоящие.

«Поздравляю всех жителей области с праздником! Желаю каждому мира, добра и взаимопонимания, а Псковской области – процветания!» – заключил глава региона.