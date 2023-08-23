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НовостиОбщество23 августа 2023 12:59

Древние керамиды с захоронениями нашли археологи и архитекторы в центре Пскова

Источник:kp.ru
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

В церкви Михаила Архангела с Городца на площади Ленина в Пскове обнаружены захоронения под древними керамидами. Об этом сообщается в Telegram-каналe АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Специалисты занялись изучением состояния церкви, являющейся объектом культурного наследия федерального значения. Они подтвердили неудовлетворительное состояние стен.

Работы были продолжены. А во время предпроектных обследований 23 августа архитекторы совместно с археологами сделали открытие – под ранее неизученными керамидами найдены захоронения.

Напомним, что в зону ответственности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» памятник вошёл в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы. В ходе недавних работ было выполнено в общей сложности 100 зондажей.