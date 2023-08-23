Псковская видеоблогер «Ваша Маша» рассказала о путешествии в Минск на самолёте

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Видеоблогер из Пскова «Ваша Маша» поделилась своим опытом путешествия по маршруту «Минск – Псков – Минск». Об этом девушка рассказала в своем паблике в социальной сети «ВКонтакте».

С 19 июля аэропорт города Пскова начал осуществлять полеты в Беларусь. Блогер решила одной из первых опробовать эту возможность и осталась приятно впечатлена своим путешествием.

«Я не могла подумать, что через час я могу гулять уже по Минску! Спасибо большое авиакомпании за такой рейс», – поделилась Мария.

Напомним, что авиаперевозчиком выступает компания Nordwind с их комфортабельными суднами на 110 мест. О своем полете девушка выпустила несколько видеоотчетов в своем блоге.

Она рассказала, что по достоинству оценила туристическое разнообразие столицы Беларуси и успела побывать в самых интересных достопримечательностях Минска.

«Минск подходит для разных видов отдыха. Для детей с семьей – традиционные достопримечательности, цирк, зоопарк, аквапарк, дельфинарий, музей Лего, национальная кухня. Для молодежной аудитории будут интересны –прогулки по вечернему Минску: центральные улицы с подсветкой, дизайнерские кафе, стилизованные бары, дискотеки, торговые центры, в торговых центрах Минска большой выбор, есть даже бренды которые ушли из России», – поделилась «Ваша Маша».

Кроме того, блогер ещё надолго запомнит свою поездку после неожиданной и приятной встречи с популярной группой «Dabro» в одном из минских кафе.