Великих Луках ограничат движение автотранспорта на время празднования Дня города

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26 августа в связи с празднованием Дня города в Великих Луках ограничат движение и парковку транспортных средств. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Временное ограничение дорожного движения пройдет по трем маршрутам.

— с 08:00 до 15:00 на острове Дятлинка;

— с 08:00 до 22:00 в мемориальном комплексе имени Александра Матросова и Петровском парке;

— с 08:00 до 22:00 по набережной реки Ловать (от улицы Крестьянской до проспекта Ленина, а также от проспекта Ленина до улицы Тимирязева).

Кроме того, на период проведения праздничных мероприятий будет запрещена продажа алкогольной продукции: с 09:00 до 15:00 на острове Дятлинка, с 11:00 до 12:00 на площади Вознесения, с 12:00 до 14:00 в сквере имени А.С. Пушкина. с 13:00 до 22:00 в парке Петровском и Летней эстраде, а также на прилегающих территориях в радиусе 50 метров.