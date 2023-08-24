Заместитель командующего ВДВ РФ Алексей Наумов посетил штаб гумпомощи в Локне

.

В Локнянском районе 23 августа состоялась встреча волонтёров штаба «Мы вместе» в поселке Локня с заместителем командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывшим командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майором Алексеем Наумцем. Об этом пишет районная газета «Восход».

Алексей Наумец посетил волонтерский штаб «Мы вместе», пообщался с его волонтерами и узнал о работе. Активисты штаба ведут сбор гуманитарной помощи для псковской бригады военнослужащих, которым как никогда нужда помощь народа в работе на передовой спецоперации. Кроме того, волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей для защиты солдат от глаз и средств противника.

На встречу прибыла также глава Локнянского района Нина Степанова и заместитель председателя регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», руководитель районного отделения Татьяна Грызлова.

Почетный гость пообщался с волонтерами и ответил на большое количество интересующих их вопросов. Пообещал помогать с отправкой посылок бойцам на СВО и поблагодарил за работу.