Дожди с грозами пройдут по большинству районов Псковской области 24 августа

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В Псковской области 24 августа начавшийся с тумана день продолжится дождями и грозами. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской Гидрометцентре.

В регионе сегодня ожидается переменная облачность. Днем в большинстве районов, ночью местами кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура днем +18+23, ночью +8+13.

В Пскове: кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +20+22, ночью +11+13.

В Великих Луках: кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура днем +19+21, ночью +10+12.

Псковичей и гостей города просят быть осторожными на дорогах из-за тумана.