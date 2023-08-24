ФСБ и МВД задержали псковича при попытке совершить диверсию на железной дороге

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Сотрудники ФСБ и полиции задержали на месте преступления псковича, который пытался совершить диверсию с поджогом релейного шкафа на железнодорожной станции Псков-Товарный. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Сотрудники федеральной службы безопасности выследили мужчину из Пскова, связавшегося с волонтером общественного гуманитарного проекта из Украины по средством мессенджера Telegram.

Проект, с которым связался мужчина занимается вербовкой россиян для последующего совершения диверсионных и террористических актов на территории России.

По указанием куратора, вечером 2 августа пскович отправился на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации который проходил по участку ж/д пути в Псковском районе

«Разводным гаечным ключом мужчина попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем его поджечь и уничтожить. Осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как был задержан сотрудниками органов безопасности», – объяснили в пресс-службе.

В отношении псковича, отправившегося на диверсию, заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ. Эти статьи предполагают, что мужчина действовал в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ. Расследование уголовного дела продолжается.