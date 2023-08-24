В августе псковичи смогут пройти профосмотры и диспансеризацию в ТЦ «Империал»

.

С 24 августа жители Пскова могут бесплатно пройти профилактические осмотры и первый этап диспансеризации в рамках ОМС в торговом центре «Империал». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Псковская городская поликлиника будет проводить обследования взрослых с 18 лет на втором этаже в пункте вакцинации по графику:

- понедельник - пятница с 10:00 до 16:00;

- суббота с 10:00 до 15.00;

- воскресенье - выходной.

«Проверять свое здоровье нужно даже если ничего не беспокоит! Здоровье – это, что нужно беречь всегда!», - отметили в профильном комитете.