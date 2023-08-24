В августе псковичи смогут пройти профосмотры и диспансеризацию в ТЦ «Империал»

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С 24 августа жители Пскова могут бесплатно пройти профилактические осмотры и первый этап диспансеризации в рамках ОМС в торговом центре «Империал». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Псковская городская поликлиника будет проводить обследования взрослых с 18 лет на втором этаже в пункте вакцинации по графику:
- понедельник - пятница с 10:00 до 16:00;
- суббота с 10:00 до 15.00;
- воскресенье - выходной.
«Проверять свое здоровье нужно даже если ничего не беспокоит! Здоровье – это, что нужно беречь всегда!», - отметили в профильном комитете.