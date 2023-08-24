Первенство Пскова по конному спорту пройдет в поселке Родина 3 сентября

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3 сентября в поселке Родина в Пскове пройдет Первенство города по конному спорту среди наездников 2011 года и старше. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Федерации конного спорта Псковской области.

Соревноваться спортсмены будут в разделе выездка. А поборятся за десять комплектов наград: «Малый приз», «Командный приз. Юноши», «Предварительный приз. Юноши», «Предварительный приз «А». Дети», «Предварительный приз «B». Дети», «Командный приз. Дети» и Special C. 2008.

За каждый идеально выполненный тест и зачёт победителям и призерам комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова вручит грамоты.

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