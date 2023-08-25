Псковский таксист выйграл 1,5 миллиона рублей в моментальную лотерею

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В Пскове водитель такси стал победителем моментальной лотереи и выйграл в преддверии своего дня рождения 1,5 миллиона рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы розыгрыша.

Судьбоносную покупку лотерейного билета мужчина совершил за три дня до своего дня рождения, 22 августа. Принес билет домой и вручил его дочери.

«Билет я дал дочке и в шутку сказал: «Натрешь миллион — купим тебе новый телефон». Она же и заметила одно и единственное совпадение во всем игровом поле на полтора миллиона рублей! Мы все в семье достаточно сдержанные, но в этот раз дали волю эмоциям. Так еще выпало, что я выиграл за три дня до своего дня рождения. Неплохой подарок я себе сделал», — рассказал мужчина.

Обещание мужчина свое выполнит и потратит часть средств на покупку нового смартфона для дочери. Остальные деньги пойдут на покупку автомобиля и оплату косметолога для жены.