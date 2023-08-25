Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Псковской области

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За последние три недели в Псковской области фиксируется возрастающее количество заболевших ОРВИ граждан. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ за месяц выросло с 18,57, что равно 1 139 случаям, до 21,03, 1 290 случаев. В Пскове показатель вырос с 29,75 – 622 случаев до 34,49 – 721 случая.

Одним из самых эффективных способов защиты населения от гриппа по-прежнему является вакцинация. Согласно ежегодным исследованиям, самым оптимальным временем года для прививки от гриппа является сентябрь – октябрь.

Сотрудники Роспотребнадзора подчеркнули, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по октябрь. Псковская область во всю готовится к этому времени.

«Поступление вакцины против гриппа в Псковскую область ожидается к концу августа», – отметили в управлении Роспотребнадзора.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, также поставить вакцину можно на учёте и работе, если предприятие пригласит выездную прививочную бригаду.