Небольшое потепление придет в Псковскую область 27 августа

27 августа в Псковской области ожидается небольшое потепление. Столбик термометра повысится на 3 градуса по сравнению с предыдущим днем, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Псковском гидрометцентре.

Тепло в регион принесет ночной ветер южных направлений. Он будет дуть слабо, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Днём воздушные массы сменятся на северные направления и его потоки усилятся до 9 метров в секунду.

Местами могут по-прежнему сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет снижаться.