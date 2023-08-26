Водный парад прошел на Ловати в День города Великие Луки

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В честь 857 лет со дня основания города в Великих Луках прошел водный парад на реке Ловать. Об этом сообщается в телеграм-канале Luki-News.

Во главе колонны шел император Петр Первый со свитой. Ключевые для города исторические персоны исполняли артисты Великолукского драматического театра.

Высадка парада на берег прошла под бурные авиации гостей празднования и игру великолукских мажореток и барабанщиков из Санкт-Петербурга. Далее торжественной колонной император со свитой проследовали к Петровскому парку.