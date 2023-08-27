Команда из Пскова взяла серебро на первенстве мира по тхеквондо

Фото: Псковская областная федерация тхэквондо ИТФ в соцсети «ВКонтакте»

Псковичи стали серебряными призерами на первенстве мира по тхэквондо ИТФ среди спортсменов 16-17 лет. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областной федерации тхэквондо ИТФ.

Псковскую область на первенстве мира предоставляли Владислав Доброхотов, Никита Исаченко, Данила Вересов и Илья Веселов. Юноши показали отличные результаты в разделе «Спарринг постановочный – самооборона».

Ребята обыграли команду из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Однако спортсмены из Северной Кореи в финале оказались сильнее.