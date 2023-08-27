Грозы пройдут местами по Псковской области 28 августа

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В Псковской области в понедельник, 28 августа, ожидаются грозы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью не ожидается сильных дождей, однако днём могут выпасть кратковременные. Местами по области они могут сопровождаться грозой. Погода будет сохраняться пасмурная с переменчивой облачностью.

Ветер будет дуть с восточных направлений умеренный, от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха будет похожей на воскресенье: ночью столбик термометра опустится до +8...+13 градусов, а днём поднимется до +21...+26 градусов. Атмосферное давление по-прежнему сохраняется низким.