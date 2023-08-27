Почти 15 тысяч человек в Пскове изъявили желание участвовать в ДЭГ

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В Пскове на сегодняшний день уже около 15 тысяч человек решили принять участие в ДЭГ и подали заявку. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам этот показатель является рекордным для города. «Это на 5 тысяч больше, чем на прошлогодних выборах в Псковскую городскую Думу», – отметил глава города.

Напомним, способ дистанционного электронного голосования в 2023 году в Псковской области будет применен во всех избирательных кампаниях, а также на выборах губернатора.

Стать участником онлайн-голосования можно, подав заявку до 4 сентября на порталп gosuslugi.ru. А уже в ключевые дни голомования 8, 9 или 10 сентября не выходя из дома в любой точке страны можно будет отдать свой голос. Для этого понадобится электронное устройство с выходом в интернет.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-72-60 или на портале выборы60.рф.