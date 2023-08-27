В Пскове прошел фестиваль воздушных змеев «Высоко в небо»

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В Пскове 27 августа прошел фестиваль воздушных змеев «Высоко в небо». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фестиваль был организован в Пскове в последнее воскресенье лета и прошел на поляне у Кузнецкого моста. Организовали мерлприятие Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

К участию были приглашены и дети из семей участников СВО. Специально для них были переданы 30 воздушных змеев.

«Идея семейного фестиваля – замечательная. Посмотрите, сколько народа пришло. Это прекрасная возможность провести время со своими детьми. Надеюсь, что этот фестиваль станет ежегодным», – прокомментировала инициативу руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

За несколько часов участники успели пройти семейный квест по девяти представленным на фестивале локациям, сразились в спортивных состязаниях, послушали выступления творческих коллективов и сделали на память семейную фотографию.

Праздник завершился массовым запуском воздушных змеев. Одновременно в воздух поднялись около ста разноцветнвх воздушных змеев.